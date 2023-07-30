وكيل الأزهر يكرم الفائزين بالمرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي»

شاركت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بوفد يضم إبراهيم عبد الرؤوف، ومحمود جاد عضوي اللجنة التنسيقية للمشروع بالمنطقة في احتفالية الأزهر الشريف، لتكريم الطلاب المشاركين بمشروع تحدي القراءة ورافق وقد منطقة سوهاج الطلاب الذين تم تصعيدهم للتصفيات النهائية

وكرَّم الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بمصر، والدكتور عبد الكريم العلماء، المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، خلال الاحتفالية الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات.

إعلان الفائزين بالمسابقة

وأعلن وكيل الأزهر المراكز العشرة الأوائل على مستوى الأزهر الشريف والفائزين من ذوي الهمم

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي، متمنيا لهم مزيد من التفوق والاجتهاد، مطالبا طلاب الأزهر جميعا بالقراءة والمعرفة فهي سبيلهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم، كما أنها تفتح آفاقا جديدة لهم تسهم في بناء مستقبلهم ومستقبل أوطانهم.

ختام الاحتفالية بالأزهر الشريف

وفي ختام الاحتفالية، تبادل فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدروع التذكارية مع الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مؤكدين أن الاحتفالية خرجت بالشكل المناسب والمشرف الذي يناسب المؤسستين، ويعد انعكاسًا لحرص المؤسستين على تشجيع الطلاب من أجل القراءة والتثقيف ورفع الوعي لدى الطلاب ودعم اللغة العربية.

مشاركة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة 2068650 و5100 طالب وطالبة من ذوي الهمم من 9516 معهدًا، وأشرف عليهم 7900 معلمٍ ومعلمةٍ، وتُعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكزَ متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بدولة الإمارات العربية الشقيقة.