حزب الموتمر: قمة العشرين فرصة لتعزيز دور مصر على المستوى الدولي

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين «G20» في نيودلهي بالهند، بدعوة من الحكومة الهندية، بمثابة تأكيد على مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزز مكانتها كدولة ذات تأثير إيجابي على الساحة الدولية لتجسيد صوت القارة الإفريقية والتعبير عن معاناة الدول النامية، وما لحق به من تداعيات جراء التحديات المتلاحقة.

وأشار «فرحات» إلى أن القمة فرصة مهمة لتعزيز دور مصر على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع دول العالم، حيث يعتبر الرئيس السيسي من القادة البارزين الذين يتمتعون بتوجه دبلوماسي قوي ورؤية استراتيجية واضحة، ولذلك يلقى اهتماماً كبيراً من الدول الأعضاء في قمة العشرين كما شكلت مشاركة الرئيس السيسي فرصة لإبراز مبادرات ورؤى مصر في مواجهة التحديات ومناقشة قضايا عالمية هامة مثل قضايا الأمن الإقليمي والدولي، وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والتصدي للإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتغير المناخي.

انعقاد قمة العشرين فى الهند له دلالة مهمة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن انعقاد قمة العشرين في الهند له دلالة مهمة، خاصة بعد أيام من قمة بريكس الـ15 التى تم فيها قبول 6 دول كأعضاء جدد، هي مصر، والسعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، فضلا عن مشاركة مصر بالقمة يأتي وسط ترؤسها للجنة «نيباد»، والتي تعد الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، وكذلك مؤتمر المناخ «كوب 27» مهمة جدا، لأن مصر تتحدث بصوت إفريقيا والدول النامية لعرض القضايا المهمة كالتغيرات المناخية وأزمة الطاقة.

كلمة السيسي تستكمل دور مصر في القارة السمراء

وأشاد رضا فرحات بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لما تضعه مصر من اهتمام بمصالح القارة السمراء واحتياجاتها في مختلف المحافل الدولية، وتحجيم آثار الأزمات العالمية على خطط التنمية، من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تمتلكها القارة، التي قد تكون نقطة انطلاق لتحقيق تنمية مستدامة، تستفاد منها دول القارة بالكامل، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، لتعزيز قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسيا واقتصاديا، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية.