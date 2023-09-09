برلماني: كلمة السيسي في قمة مجموعة العشرين حملت رسائل قوية

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند، حملت رسائل قوية لدول مجموعة العشرين، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية، وتحقيق آمال الشعوب في التنمية والحياة الكريمة.

أهداف قمة العشرين

وأوضح «الأشموني»، في تصريحات صحفية، أن قمة مجموعة العشرين تستهدف معالجة اختلالات الهيكل المالي من خلال وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية أثناء تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي في مجموعة العشرين ستعمل على الخروج بتوصيات تسهم في دفع التكامل الاقتصادي القاري، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بالبينة التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء ومعالجة أزمة ديون القارة الإفريقية.

وأشار النائب، إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين ستعمل على تعزيز قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية سياسيًا واقتصاديًا لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية.

القمة تسهم في وضع حلول لآثار تغير المناخ

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه القمة ستضع الحلول اللازمة للخروج من خطورة تغير المناخ الذي يشهده العالم من خلال وضع المسؤوليات على عاتق المتسببين في تغير المناخ، والالتزام في المساهمة في حل أزمة التغيرات المناخية في الدول النامية ذات التأثير الأكبر نتيجة هذا التغير.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين بالهند.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته، إنه في إطار تشرفه بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «نيباد»، فقد تم وضع، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهداف محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسياً واقتصادياً، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثمنًا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.