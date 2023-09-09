مساعد وزير الخارجية الأسبق: قضايا قمة العشرين تهم مصر والدول النامية

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ أهمية قمة مجموعة العشرين تنبع من أنها أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها الهند منذ 2008 / 2009، وأول قمة تعقد في جنوب آسيا للمجموعة أيضاً.

هريدي: الموافقة على عضوية الاتحاد الأفريقي بـ G20

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه احتمال كبير خلال القمة يتم الموافقة على قبول الاتحاد الأفريقي كعضو في المجموعة، وإذا صدر القرار سيكون مكسبا دبلوماسيا كبيرا ليس للرئاسة الهندية ومجموعة العشرين فقط، بل وللاتحاد الأفريقي ودول القارة.

مناقشة الأزمة الأوكرانية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ القمة إلى جانب مناقشة الأزمة الأوكرانية والخلافات السياسية بين الغرب وروسيا والصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، فإنها معنية بقضايا تهم مصر والدول النامية وجنوب العالم بشكل عام.

زيادة رأس مال البنك الدولي

واستطرد «هريدي»، أنَّ هذه القمة من المفترض أن تناقش زيادة رأس مال البنك الدولي وفقا لاقتراح سيتقدم به الرئيس الأمريكي بزيادة 25 مليون دولار وتأمل الإدارة الأمريكية أن تساهم دول أخرى في هذه الزيادة.