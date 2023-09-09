مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر انفتحت على العالم مبكرا منذ 1968

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر من الدول التي انفتحت على العالم مبكرا عن أي دولة أخرى منذ عام 1968 عندما قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

منطقة تجارة حرة عربية بـ22 دولة

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «انفتحنا أكثر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عبر منطقة تجارة حرة عربية بـ22 دولة، ومنطقة تجارة حرة أفريقية بواقع 51 دولة ثم اتفاق المشاركة المصري الأوروبي مع 27 دولة ومؤخرا انضمام مصر إلى تجمع بريكس بداية من يناير 2024».

مصر دولة ذات تمثيل في كل التجمعات الدولية ورائدة في عدم الانحياز ومؤسسة لمجموعة الدول النامية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ مصر دولة ذات تمثيل في كل التجمعات الدولية ورائدة في عدم الانحياز ومؤسسة لمجموعة الدول النامية بواقع 139 دولة وهي أكبر قوة تصويتية في الأمم المتحدة، كما أن مصر دولة مؤسسة لنظام الأمم المتحدة، والجديد في الدبلوماسية المصرية أنها عادت بقوة إلى سلاح دبلوماسية الرئاسة، فقد ذهب الرئيس السيسي مرتين إلى طوكيو في أقل من شهرين وباريس ونيويورك عندما عقد 40 مقابلة رئاسية في دورة الأمم المتحدة وزار بلدان أفريقي.