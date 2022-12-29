أستراليا: مستعدون لسحب قضيتنا ضد الصين في منظمة التجارة العالمية

أعرب وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، استعداد بلاده لإعادة النظر في قضيتها ضد الصين في منظمة التجارة العالمية، حال رفع عقوبات بكين على صادراتها.

وأشار فاريل إلى تحسن محتمل في التوترات التجارية بين أستراليا والصين، في ظل مباحثات بين البلدين بشأن إمكانية زيارة وزير التجارة الأسترالي لبكين للقاء نظيره الصيني في النصف الأول من عام 2023، لكن لم يتم توجيه دعوة رسمية إلى فاريل حتى الآن، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية اليوم عبر موقعها الإلكتروني.

وقال فاريل إنّ الحكومة الأسترالية أوضحت للصين، أنّها تفضل تسوية الخلافات بينهما بشأن القضايا التجارية عن طريق المناقشة بدلا من التحكيم.

ويتوقع أن تفصل منظمة التجارة العالمية في نزاع بين أستراليا والصين في أوائل عام 2023 بشأن العقوبات التجارية التي فرضتها بكين على الصادرات الأسترالية، بعد دعوات من رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك سكوت موريسون في أبريل 2020، لإجراء تحقيق دولي بشأن أصول فيروس كورونا.

وقال وزير التجارة الأسترالي: «إذا أسقطت الصين الحظر على الصادرات الأسترالية ستتغير الظروف».