وصول جثمان والدة الإعلامي تامر أمين إلى مسجد السلام بمدينة نصر

وصل جثمان والدة الإعلامي تامر أمين، إلى مسجد السلام في مدينة نصر، إذ تقام صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر، قبل أن يواري الجثمان الثرى في مقابر العائلة، ودخل الإعلامي تامر أمين في نوبة بكاء مع وصول الجثمان، حزنا على وفاة والدته.

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين

وغيب الموت، والدة الإعلامي تامر أمين، مساء أمس، بعد صراع مع المرض، إذ جرى نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لتلقي العلاج، وتتوفى هناك.