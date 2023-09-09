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وصول جثمان والدة الإعلامي تامر أمين إلى مسجد السلام بمدينة نصر

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:01 م | السبت 09 سبتمبر 2023
وصول جثمان والدة تامر أمين إلى مسجد السلام

وصول جثمان والدة تامر أمين إلى مسجد السلام

وصل جثمان والدة الإعلامي تامر أمين، إلى مسجد السلام في مدينة نصر، إذ تقام صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر، قبل أن يواري الجثمان الثرى في مقابر العائلة، ودخل الإعلامي تامر أمين في نوبة بكاء مع وصول الجثمان، حزنا على وفاة والدته.

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين

وغيب الموت، والدة الإعلامي تامر أمين، مساء أمس، بعد صراع مع المرض، إذ جرى نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لتلقي العلاج، وتتوفى هناك.

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