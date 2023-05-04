تامر أمين يهنئ «الوطن» في ذكرى تأسيسها: 11 سنة من النجاحات والتميز والمهنية

قدم الإعلامي تامر أمين، التهنئة لجريدة «الوطن» على مرور 11 عاما على تأسيسها، قائلا: «أهنئ كل حبايبنا وزملائنا في الوطن على مرور 11 عاما على تأسيسها، إذ انطلقت في 2012».

التمسك بالمهنية والاحترافية

وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، اليوم الخميس، «11 سنة على النجاحات والتميز والمهنية، وكل الزملاء في الوطن بيشتغلوا بمنطق جمرة النار، رغم السباق الأهوج الصحفي من أجل المعلومات، إلا أنهم يتمسكون بالمهنية والاحترافية بشكل عظيم».

وتابع: «الوطن أهم ما يميزها أنها غير محسوبة على أحد، وأنها اسم على مسمى، كل سنة وأنتم طيبين وعقبال اليوبيل الذهبي».

وأشاد الإعلامي تامر أمين، بإصدار جريدة «الوطن» كتاب «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة: 5 فصول تسجل محطات الحوار»، قائلا: «بسيط وشيق وراقي».