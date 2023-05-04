رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تامر أمين يهنئ «الوطن» في ذكرى تأسيسها: 11 سنة من النجاحات والتميز والمهنية

كتب:

محمد عزالدين
10:13 م | الخميس 04 مايو 2023
الإعلامي تامر أمين

الإعلامي تامر أمين

قدم الإعلامي تامر أمين، التهنئة لجريدة «الوطن» على مرور 11 عاما على تأسيسها، قائلا: «أهنئ كل حبايبنا وزملائنا في الوطن على مرور 11 عاما على تأسيسها، إذ انطلقت في 2012».

التمسك بالمهنية والاحترافية

وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، اليوم الخميس، «11 سنة على النجاحات والتميز والمهنية، وكل الزملاء في الوطن بيشتغلوا بمنطق جمرة النار، رغم السباق الأهوج الصحفي من أجل المعلومات، إلا أنهم يتمسكون بالمهنية والاحترافية بشكل عظيم».

وتابع: «الوطن أهم ما يميزها أنها غير محسوبة على أحد، وأنها اسم على مسمى، كل سنة وأنتم طيبين وعقبال اليوبيل الذهبي».

وأشاد الإعلامي تامر أمين، بإصدار جريدة «الوطن» كتاب «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة: 5 فصول تسجل محطات الحوار»، قائلا: «بسيط وشيق وراقي».

اقرأ المزيد:

محمود مسلم يمازح أحمد الطاهري: كنت صاحب أول انفراد ومانشيت في جريدة «الوطن»

الإعلامي جابر القرموطي: تأثير جريدة «الوطن» موجود على الأرض

عمرو خليل يهنئ «الوطن» بمرور 11 عاما على انطلاقها: جريدة تتمتع بالمصداقية

محمود مسلم: نسعى في جريدة «الوطن» لترسيخ القيم المهنية والأخلاقية

«الوطن» 11 عاما كتفا بكتف مع الوطن.. جريدة وُلدت من رحم الأزمة لتعبّر عن أحلام شعب عظيم وتطلعات أمة قوية

مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»: سوهاج تشهد تطورا كبيرا في ملف التعليم
بقلم محمد عزالدين