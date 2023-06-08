سامي عبد الراضي يستعرض أهم الأخبار مع تامر أمين في آخر النهار

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن الجميع فوجئ في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسؤال من أحد الحضور موجه لمارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بلغة غريبة وغير مناسبة، موضحا أن من سأل ليس صحفيا، ولكنه مهندس ميكانيكا ولديه شغف بالكرة، وسبق وأسس صحيفة، ورابطة النقاد الرياضيين لم تعرف كيف دخل إلى المؤتمر، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له الرابطة بسبب ظهور هذا المستوى في الحوار.

وأشار أيضا إلى قصة رجل يقود دراجة نارية في وضع معكوس ويسير على الطريق في مشهد خطير، وينتهي به المطاف إلى الاصطدام بسيارة ميكروباص، وهي قصة مؤلمة يجب أن يشاهدها الناس ليدركوا حجم العواقب التي يتعرضون لها ليأخذوا حرصهم، لافتا إلى قصة رجل مليونير صيني يعيد امتحانات الثانوية العامة منذ 16 عاما ويذاكر لأكثر من 12 عاما ليحصل على المجموع المناسب لكلية الطب، ومع ذلك لم ييأس وما زال مستمرا في دراسته.

وأضاف أن الدكتور محمود وهبة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ناقش رسالته للدكتوراه وهو على سرير المرض في المستشفى بعد إصابته بمرض سرطان العظام، وحصل على الدكتوراه وبعد ذلك توفاه الله، دون أن يغادر السرير الذي حصل على الدكتوراه خلاله.

ووجه «عبد الراضي»، الشكر للقائمين على جروب «كلاب وقطط الشوارع»، على جهودهم في علاج كلب مريض بأورام في منطقة حدائق القبة، حيث تسابق الجميع بالجروب على رعاية الكلب المريض ونقله إلى الطبيب لتلقي العلاج، في مشهد يجسد الإنسانية المصرية العظيمة.