«زراعة الشيوخ»: نظام الزراعات التعاقدية أوقف خسائر الفلاح المصري

وجه المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، التهنئة والتحية للفلاح المصري بمناسبة الاحتفال بعيده اليوم، مشيرا إلي أن عيد الفلاح بدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952 مع صدور قوانين الإصلاح الزراعي.

اهتمام الدولة بالفلاح

وأكد «الجبلي»، في بيان له اليوم، أن الفلاح المصري يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليا، حيث تبنت الدولة عددا من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري، والتي من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأوضح رئيس لجنة الزراعة، أن الفترة الماضية شهدت مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصري بتكلفة تصل إلي 800 مليار جنيه، كما شهدت المشروع القومي لتبطين الترع وتحديث منظومة الري، ما أدى إلي تسهيل وصول المياه لكافة الأراضي.

وأشار إلى تطبيق نظام الزراعات التعاقدية الذى أوقف نزيف الخسائر التي كان يتعرض لها الفلاح المصري من قبل، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته، من خلال إعلان الدولة سعر ضمان للمحصول قبل زراعته، قابل للزيادة مع تحرك الأسعار العالمية.

وأكد أهمية دور الفلاح المصري، في ظل تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.