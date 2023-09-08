حياة كريمة: نسبة تنفيذ المشروعات في محافظة الجيزة تصل إلى 90%

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، فهو الهدف الأساسي الذي تسعى وراءه المبادرة منذ تدشينها في عام 2019، وتحقق هذا الهدف من خلال إنشاء مشروعات تنموية مختلفة، وتوفير فرص للتعليم من خلال تنظيم محاضرات محو الأمية، وغيرها من أشكال الدعم.

حياة كريمة في محافظة الجيزة

وتمكنت مشروعات المبادرة من تغطية عدد كبير من القرى والمحافظات، وتعمل «حياة كريمة» على إبقاء المواطن المصري على اطلاع بكل ما توصلت له المؤسسة من إنجازات إلى الان، واستعرضت نسب تنفيذ المشروعات التي تمكنت من تحقيقها إلى الان في محافظة الجيزة، من خلال إحصائيات نشرتها المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووفقا لما نشرته «حياة كريمة»، تنوعت مشروعات المبادرة وكذلك تنوعت نسب التنفيذ، حيث قامت بإنشاء عمارات سكنية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%، وكذلك التفتت لمسألة الوصلات المنزلية، فوصلت نسبة التنفيذ إلى 76%، وكذلك اهتمت بتركيب شبكات الآلياف، وذلك بنسبة تنفيذ وصلت إلى 43%.

القطاع الصحي من أولويات عمل المبادرة

كما اهتمت المبادرة أيضا بقطاع الكهرباء، وعملت على إنشاء العديد من المشروعات حتى وصلت نسبة التنفيذ في هذا القطاع إلى 22%، وفي قطاع الطرق الخارجية وصلت نسبة التنفيذ إلى 27%، أما عن القطاع الصحي، قامت حياة كريمة بإنشاء عدد من المستشفيات في محافظة الجيزة وبنسبة تنفيذ 100%، يليه قطاع الطرق الداخلية، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 92%، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.