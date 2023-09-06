«القومي للمرأة»: نسعى إلى تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادرة «المرأة في مجال التكنولوجيا»، وذلك بهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات، وتعزيز حضورهن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة، مؤكدة أهمية تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما يسهم في رفع الوعي بفرص التمكين التكنولوجي المتاحة أمام المرأة، من خلال تقديم التوعية والتدريب وبناء القدرات الرقمية، وبما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، معربة عن أملها في وصول التدريب لأكبر عدد من السيدات بمختلف المحافظات.

وأكد السيد مابن، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر: «تولي شركة هواوي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تأهيل الكوادر منهن على أحدث المهارات الرقمية ومهارات المستقبل اللازمة للنجاح، لذلك فنحن سعداء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم التحول الرقمي وزيادة فرص العمل للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي».

أوضحت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أنه بمجرد إطلاق المبادرة تقدمت الدفعة الأولى من النساء اللاتي يجرى تدريبهن من قبل مدربات معتمدات من أكاديميات هواوي خلال المبادرة وصل عددهن إلى 1700 سيدة، مؤكدة أن التدريبات مستمرة لتمكين أكبر عدد من الفتيات الواعدات في مجال التكنولوجيا.