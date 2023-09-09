خبير اقتصادي: 106 شركات باكستانية تعمل في مصر

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن العلاقة الثنائية بين مصر وباكستان تصل حاليا إلى 75 عاما سادها تواجد 106 شركات باكستانية داخل مصر مما يتيح فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

زيادة التبادل التجاري بين مصر وباكستان

وأوضح شعيب لـ«الوطن» أن هناك توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال الفترة القادمة خاصة مع وجود شريحة كبيرة من العدد السكاني حيث يضم التبادل التجاري قطاعات معينة منها قطاع الغزل والنسيج وقطاع الأخشاب والمحاصيل الزراعية.

الآثار الإيجابية للتبادل التجاري بين مصر وباكستان

وتابع أن التبادل التجاري بين مصر وباكستان يعود على الاقتصادي المصري بالنفع من خلال جذب رأس مال أجنبي من الخارج كما يعني تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالإضافة إلى فتح استثمار جديد على الأرض المصرية مما يساهم في ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة في مصر وتحسين معيشة المواطن، وبالتالي يعود على الدخل القومي من خلال تحسين الناتج المحلي.