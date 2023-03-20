قطاع الأعمال: حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان 366 مليون دولار

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 366 مليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمود عصمت، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية، ومرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة.

أشار المهندس عصمت، خلال كلمته، إلى أن جمهورية باكستان، والتي تعني الأرض الطاهرة، تمثل أحد الدعائم الأساسية للاستقرار في جنوب قارة آسيا بكل ما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، فيما يحتل الاقتصاد الباكستاني المرتبة 26 في العالم من حيث القوة الشرائية، والمرتبة 45 من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

جمهورية باكستان تمثل نموذجا يحتذى به

أضاف الوزير أن جمهورية باكستان تمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الاقتصادي من حيث التكامل بين القطاعات المختلفة خاصة القطاعين الصناعي والزراعي.

وزير قطاع الأعمال العام يتمنى التقدم للبلدين

قدم المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال التهنئة بمناسبة العيد الوطني الباكستاني، متمنيا التقدم والنمو للبلدين الصديقين.