مدبولي يتابع تطوير محيط المتحف الكبير.. طلاء الواجهات وزراعة نخيل وإزالات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك عقب جولته بالمتحف.

وفي هذا الإطار، تابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت طريق الفيوم، ومنطقة الرماية، ومدخل شارع الجيش، إذ شاهد أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع التي يجرى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنَّ الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله، لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

كما أشار إلى استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، مبينا أنه يتم العمل على المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجري العمل بها وحل أي عقبات قد تواجهها، وفي الوقت نفسه العمل على الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبي الطريق الدائري، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمهيداً لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة؛ للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير، مع مراعاة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.