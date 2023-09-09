حي وسط الإسكندرية ينظم زيارة للطلاب إلى المتحف القومي ضمن «آثارنا هويتنا»

قالت عزة سعد رئيس حي وسط بالإسكندرية، إن وحدة حماية الطفولة بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، وبحضور الطلاب المتفوقين والمشاركين في مبادرة الصحة النفسية «مستشار الأصدقاء»، قامت بتنظيم زيارة إلى المتحف القومي بالإسكندرية، وذلك تنفيذا لمبادرة «آثارنا هويتنا» التي تهدف لدعم الهوية الوطنية لأبنائنا وزيادة وعيهم بتاريخ بلادهم وأهمية وعراقة الآثار الموجودة والحفاظ عليها.

تعريف الطلبة بالحقب التاريخية

وأضافت رئيس حي وسط، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزيارة تضمنت التعرف على تاريخ القطع الأثرية الموجودة بالمتحف والتي ترجع إلى الحقب التاريخية الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وآثار التاريخ الحديث، وذلك في إطار الاهتمام بزيادة الوعي الثقافي والتاريخي لأبنائنا الطلاب.

رفع وعي الطلاب بالتاريخ

وأشارت علا سليمان، مدير عام إدارة وسط التعليمية، إلى أن تعاون أجهزة ومؤسسات الدولة وتنفيذ المبادرات ذات الأهداف الإيجابية تحقق الهدف المنشود منها، وهو رفع الوعي لدى الطلاب ويعرفهم بالتاريخ بشكل سهل ويساعدهم في العملية التعليمية، فمعرفتهم للتاريخ والحضارات من خلال رحلات وزيارات ترفيهية يرفع وعيهم بالآثار والحقب التاريخية المختلفة، ويساعدهم ذلك أثناء الدراسة، حيث يتذكرون ما يدرسونه ويربطونه بالرحلات، فيكون الأمر سهل أثناء مذاكرة الدروس بشكل نظري.