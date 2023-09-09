المجلس الأوروبي يعلن استعداده لدعم المغرب بعد كارثة الزلزال

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، استعداد المجلس لدعم المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الاولى من صباح اليوم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تضامنه مع الشعب المغربي، قائلًا: «نشعر بحزن عميق على ضحايا زلزال المغرب».

وأعلنت الداخلية المغربية، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 822 قتيلا و672 مصابا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وسبق، وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح السبت، بإقليم الحوز «وسط غرب».