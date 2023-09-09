5 معلومات عن زلزال المغرب.. عدد الضحايا وصل لـ822 وفاة و672 إصابة (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، السبت، إلى 822 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك بحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية المغربية.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية توجد تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا زلزال المغرب، إذ أفادت وزارة الداخلية المغربية بأن قوات الجيش المغربي تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ، واصفة الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة المغربية، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن زلزال المغرب

- قوة زلزال المغرب حوالي 7 درجات على مقياس ريختر.

- زلزال المغرب هو الأكبر في تاريخ المملكة.

- قتل 822 شخصا وأصيب 672 آخرين ومئات العالقين تحت الأنقاض.

- زلزال المغرب ضرب أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

- تسبب زلزال المغرب بأضرار مادية وانهيارات للمباني.

من جهته قال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب .

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كيلومتر.

زلزال المغرب يضرب آثار مدينة مراكش

وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.