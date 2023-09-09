تايم لاين| تطورات زلزال المغرب وآخر حصيلة لأعداد الضحايا

في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، ضربت هزة أرضية بعض المدن المغربية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

أول هزة أرضية الساعة 11 مساء

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بالمغرب بأنه سجل مساء أمس الجمعة، هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، ووقعت الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة 11.11 دقيقة مساء، في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز وكان مركز الهزة الأرضية، التي وقعت على عمق 8 كيلومترات، يقع عند خط عرض 30961 درجة شمالا وخط طول 8413 درجة غربا.

أول إعلان عن الضحايا الساعة 2 صباحًا

وفي أول إعلان رسمي كان الساعة 2 صباحًا بتوقيت الرباط كشف وزارة الداخلية المغربية عن الحصيلة الأولية حيث أعلنت وفاة 296 شخصا وإصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحديثات القتلى والمصابين 7 صباحًا

وبعدها أعلنت السلطات المغربية تحديثات القتلى والمصابين حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة وذلك الساعة السابعة صباح السبت بتوقيت المغرب.

آخر حصيلة للقتلى والمصابين

وفي العاشرة من صباح اليوم أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.