محافظ المنيا: مجمعات زراعية ووحدات بيطرية تدخل الخدمة قريبا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التهنئة لأبناء المحافظة ومزارعيها من بناة الوطن، مؤكدا على دعم ومساندة الدولة للفلاح المصري وسعي كل الأجهزة التنفيذية، للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والوصول بالخدمات إلى المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات

أكد محافظ المنيا على تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات، مشيرا إلى أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتي عطف حيدر وصفانية بمركز العدوة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم التسليم الإداري للوحدات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية تمهيدا لدخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.