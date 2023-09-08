ضبط عامل استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من المواطنين في المنيا

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عامل، مقيم بمحافظة المنيا، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول «بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.