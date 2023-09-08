ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 91 مخالفة خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

التصدي لمحاولات احتكار السلع

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

حملات على المخابز البلدية بالقرى

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 91 مخالفة بينها 85 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات»، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات «سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة - عدم وجود شهادات صحية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.