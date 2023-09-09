عزاء والدة الإعلامي تامر أمين في مسجد الشرطة بالدراسة الثلاثاء المقبل

توفيت والدة الإعلامي تامر أمين، عفاف يحيى زوجة الإعلامي الراحل أمين بسيوني.

ويقام العزاء، يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الشرطة بالدراسة شارع صلاح سالم.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

يذكر أن الإعلامي البارز أمين بسيوني، كان رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ووالد الإعلاميين تامر أمين وعلاء بسيوني، وتوفي عن عمر يناهز 83 عاما، في عام 2016.