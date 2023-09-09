عهد عمرو الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير: ابتكرت نظارة لمساعدة المكفوفين

قالت عهد عمرو عادل الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، والفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إنها لأول مرة تشارك في مسابقة رسمية بهذا الحجم الكبير، إذ ابتكرت نظارة لمساعدة المكفوفين أثناء سيرهم.

أوضحت «عهد» لـ«الوطن»، أن السبب في هذا الابتكار «رأيت صديق لأخي كفيف وفكرت كيف يمكن مساعدة المكفوفين بحيث لا يحتاجون لأحد أثناء سيرهم في الشارع أو الاحتياج للعصا التي يتحسسون بها الطريق، فجاءتني فكرة النظارة الذكية والتي تعتمد في عملها على سنسور حساس يحدد الأشياء على مسافة متر تقريباً وموصل بها لمبات ليد يستخدمها المكفوفون وضعاف النظر».

علبة بدلاً من النظارة

وأضافت: فكرت فيمن لا يحبون ارتداء النظارات وقمت بتعديل بسيط وحولت النظارة إلى علبة صغيرة يتم تعليقها على الصدر وتعطي نفس الخصائص للنظارة يضاف إلى ذلك أني وصلت النظارة أو العلبة الصغيرة بالتليفون المحمول مع تحديد هوية المتصل من خلال اللمس فقط فيتم الاتصال برقم أو اثنين في حالة الاتصال وفي حالة تلقي مكالمة يتم الرد واستخدام التليفون بشكل عادي دون الحاجة لإخراج التليفون ويتم ذلك عن طريق البلوتوث».

والدة عهد: فوجئت بتصعيد ابنتي للتصفيات النهائية

وتضيف شيماء آدم والدة عهد: لم أكن أتوقع أن الدولة تهتم بهذا الشكل الكبير بالمبدعين الصغار فلقد تقدمنا للمسابقة قبل أسبوع فقط من غلق باب الاشتراك وفوجئنا بتصعيد عهد للتصفيات النهائية بالقاهرة وبالفعل فازت بالمسابقة.