مصطفى زمزم: سعادة أطفالنا المكفوفين بالمصيف لا مثيل لها.. وشكرا لأحمد الطاهري

نشر مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، صورا لمجموعة من الأطفال المكفوفين في رحلة شاطئية، وعلق عليها قائلا: «الفرحة اللى اترسمت على وشوش ولادنا من المكفوفين وهم بيركبو الأوتوبيس النهاردة علشان يروحوا يصيفوا تساوي كتير، سعادتهم لما وصلو وفرحتهم وهم فى المياه بيستمتعوا الفرحة دي كمان تساوي كتير، شكرا لكل اللى استجاب لدعوتنا شكرا لكل اللى بيساعد علشان الفرحة توصل قلب كل طفل كفيف».

وتابع «زمزم»: «شكرا لصاحب هذه الدعوة الكريمة الصديق العزيز أحمد الطاهري اللي بسببه اترسمت الفرحة على وشوش أول مجموعة من ولادنا، والنهاردة بدأنا بأول فوج ومستمرين بعد كدة في أفواج تانية بإذن الله».