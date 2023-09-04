جائزة المبدع الصغير.. طالبة تبتكر «نظارة ذكية» لمساعدة المكفوفين

عبرت الطالبة عهد عمرو عادل، 11 سنة، من الإسكندرية، عن سعادتها للفوز بجائزة المبدع الصغير في دورتها الثالثة، التي حصلت عليها عن مشروع ابتكار علمي، تحت اسم «النظارة الذكية»، التي تهدف لمساعدة المكفوفين وضعاف النظر عن طريق أشعة معينة تمكنهم من استشعار المحيط، بحيث تمكن الشخص الكفيف من كشف الأشياء المحيطة به، عن طريق تنبيه الشخص بصوت معين، وهي نظارة مزوة بسماعة بلوتوث بإمكانها قراءة رقم المتصل.

الطالبة الفائزة بجائزة المبدع الصغير تكشف عن تفاصيل ابتكارها

وتحدثت الطالبة عهد، عن ابتكارها، على هامش تسلمها الجائزة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قائلة لـ«الوطن»، عن أصل الفكرة، «شقيقي الأكبر عبد الرحمن، هو من حببني في هذا المجال عموما، أما فكرة النظارة فجاءت لي بعد مشاهدة صديق كفيف لأخي».

وتابعت: «بدأ يشغلني كيف يتمكن الشخص الكفيف من ممارسة أنشطة حياته عن طريق أدوات لا تؤدي الغرض تماما مثال العصاية المعرضة للكسر، ففكرت فيما يمكن تقديمه من أفكار للمكفوفين تقدم مساعدات ميسرة لهم، ليمارسوا حياتهم بشكل يقترب من الشخص الطبيعي».

واستكملت: «النظارة غير مكلفة عند تصنيعها، وأحاول تطوير هذا الابتكار ليؤدي المهمة بشكل أفضل، وسأقوم بعمل براءة اختراع لها لتسجيلها، لافتة إلى أنها في الفترة المقبلة ستقوم بتطوير الابتكار بتزويد النظارة بكاميرا وGPS، بحيث يتعرف الشخص على المكان المتواجد به بالتحديد له تاه في طريقه».

وأشارت إلى أنها ستقوم بمواصلة العمل وشراء أدوات جديدة من قيمة الجائزة لتطوير عدد من الأفكار في الفترة المقبلة للمشاركة في دورات قادمة الجائزة.

وتوجهت عهد، بالشكر إلى الرئيس السيسي والسيدة انتصار، على المجهود المبذول في الجائزة، لأنها تسهم في تنمية المواهب عند الأطفال، وتكتشف وتدعم المواهب الجديدة في مجالات مختلفة.

وكرّمت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء، في دورتها الثالثة 2023، التي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة.