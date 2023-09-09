مجلس سيدات الأعمال العربي: حضور مصر قمة العشرين فرصة كبرى

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة حالياً بالعاصمة الهندية نيودلهي، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن أعمال القمة ستركز على مختلف الموضوعات، التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، خاصةً ما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ.

عبير عصام: الحضور يشمل بحث التعاون الاقتصادي والتنموي

وقالت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن دعوة مصر لاجتماعات قمة العشرين يعكس دور مصر القيادي في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث يمثل الحضور المصري لمثل هذا المحفل فرصة كبيرة لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الدول الهامة لمصر، ولبحث التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأضافت «عصام»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الحضور المصري القوي في قمة مجموعة العشرين سيجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية لمصر، ذلك في ظل التوترات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية التي تعانيها الدول.

وأكدت أن مشاركة مصر في قمة العشرين هي فرصة لعرض وجهة النظر المصرية والأفريقية اقتصاديا وسياسيا أمام صانعي القرار الاقتصادي العالمي، ما سيشكل فرصة لمصر من أجل رفع نبس التبادل التجاري والتعاون الدولي بين مصر والدول الغربية، حيث تعد مجموعة العشرين أحدى أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، في حين تسيطر على 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة ويضم الآلاف من الشركة العالمية التي تدير الاستثمارات على مستوى العالم.