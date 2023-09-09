برلماني: كلمة الرئيس في قمة العشرين قدمت رؤية متكاملة لتحديات أفريقيا

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين، والتي تُعقد بمدينة نيودلهي، أبرزت ثقل مصر الدولي وما تمثله كشريك فاعل ومؤثر على المستويين العالمي والدولي.

وذكر، أن المشاركة تأتي فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، مثمنا تأكيد الرئيس استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الراهنة، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يُسهم في حل أزمة الغذاء العالمية إذ أن منطقة شرق بورسعيد مؤهلة لعمل هذة المنظومة لموقعها المتفرد ووجودها علي أهم ممر ملاحي في العالم بزاوية انحراف صفر، والقدرة على سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق، كما أن مصر تحمل عضوية كثير من التجمعات القارية والإقليمية، وهو ما يجعلها مركزاً للتجارة البينية وتلبية متطلبات سلاسل الإمداد والتوريد.

رؤية مصر للنهوض بالقارة السمراء

ولفت «اللمعي»، إلى أن كلمة الرئيس بانطلاق فعاليات القمة عبرت عما تحمله مصر من رؤى للنهوض بالقارة السمراء والسعي الدؤوب لحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063 ومن خلال التأكيد الدائم على مستوى المشاركة بالمحافل الدولية بأهمية تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف، أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي في زيادة فرص تجسيد صوت القارة وتحدياتها بالمجتمع الدولي، كما أنها قدمت رؤية متكاملة لسبل تعزيز قدرات القارة السمراء في مواجهة التحديات غير المسبوقة، بتأكيده أهمية التعامل معها من منظور شامل لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استناداً إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات.

خارطة واضحة لدور مجموعة العشرين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس وضعت خارطة واضحة لدور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، منوها بأن الرئيس ألقى ضوء في حديثه عن الأعباء التي تواجهها القارة السمراء وما ساهمت فيه الأزمة العالمية من زيادة الأمر وطأة خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها.