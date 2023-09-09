رسائل دعم ومساندة من قمة مجموعة العشرين للمغرب بعد كارثة الزلزال

بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلقت اليوم السبت، قمة العشرين G20 المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، المقامة بالهند، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، بحضور جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الأفريقي، بعد أن أصبح رسمياً عضواً في مجموعة العشرين، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

مجموعة العشرين

19 دولة، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، تتألف منها مجموعة العشرين، التي تضم كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند والصين واليابان والمملكة المتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا.

الرئيس الهندي يؤكد مساندة المغرب

رسائل دعم وتضامن من زعماء الرؤساء والزعماء بمجموعة العشرين أرسلوها للمملكة المغربية، بعد تعرضها ليلة الجمعة/ السبت، لزلزال يعد هو الأقوى منذ أكثر من قرن، راح ضحيته مئات القتلى، وانهار عدد كبير من المباني، منها بعض المباني الأثرية، إضافة إلى عدد ضخم من المصابين والمشردين بسبب الزلزال.

وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في رسالته خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أن المجتمع الدولي سيساعد المغرب، وفقاً لشبكة تلفزيون (BBC) البريطانية.

الرئيس الأمريكي يعرب عن حزنه على ضحايا الزلزال

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزنه الشديد جراء ما حدث بالمغرب بعد وقوع الزلزال المدمر، قائلاً: «نشعر بحزن عميق على ضحايا زلزال المغرب»، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

مواساة الرئيسين الفرنسي والإسباني

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن دعمه وتضامنه للشعب المغربي، خلال رسالته للشعب المغربي خلال قمة العشرين، فيما عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صدمته لما ورده من أنباء عن الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، قائلاً إنه «صدم» من الأخبار، مؤكداً على أنه قدم عرضاً للمساعدة على المغرب.

المواطنون في الجزائر شعروا بالزلزال

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن زلزالاً قوياً بشدة 6.8 درجات على مقياس ريختير، ضرب وسط المملكة، مما أسفر عن سقو مئات القتلى والجرح، ووفق أحدث حصيلة أعلنتها الوزارة، فقد بلغ عدد الضحايا 1037 قتيلاً، و1204 مصاباً.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في جبال الأطلس الكبير، على بعد 71 كيلومتراً جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً، وشعر بالزلزال المواطنون في الجزائر المجاورة أيضاً، وقال مسؤولون إنه لم يتسبب في أي أضرار أو ضحايا، وفقاً لشبكة التلفزيون البريطانية.

ووقع الزلزال الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت جرينتش) المغرب ليلة الجمعة، وكانت هناك هزة ارتدادية بقوة 4.9 بعد 19 دقيقة، وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في عدة بيانات متتالية أن عدد كبير من الأشخاص قد لقوا حتفهم في مراكش وعدة مناطق في الجنوب، ويعتقد أن العديد من الضحايا يتواجدون لازالوا عالقين في مناطق نائية.

6 مناطق بالمغرب تضررت بالزلزال

وقالت وزارة الداخلية بالمغرب إن الزلزال أودى بحياة أشخاص في أقاليم وبلديات متعددة بالمغرب، منها الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وأضافت أن مئات الأشخاص قد أصيبوا بسبب الهزات الأرضية الناجمة عن الزلزال المدمر.

مواطنون يبيتون في العراء خوفاً من توابع الزلزال

وأمضى العديد من المواطنين ليلتهم في العراء، حيث حذرتهم الحكومة المغربية من العودة إلى منازلهم في حالة حدوث هزات ارتدادية شديدة، كما حذر الجيش المغربي، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقاً.

وشهدت مستشفيات مراكش توافد أعداد كبيرة من الجرحى، مما دفع السلطات إلى دعوة المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

عائلات بأكملها لا زالت محاصرة تحت الأنقاض

تقارير متتالية عن الزلزال تفيد بوجود عائلات بأكملها ما زالت محاصرة تحت أنقاض منازلهم في المناطق المتضررة، كما لحقت أضرار بأجزاء من «المدينة الحمراء»، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وشوهد الغبار أيضاً حول مئذنة مسجد الكتيبة التاريخي في مراكش، وهو معلم سياحي رئيسي بالقرب من الساحة الرئيسية بالمدينة القديمة، وسط مخاوف من انهياره.

وكانت أظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار العديد من المباني، ووصف أحد الشهود الأمر بأن الهزات العنيفة جعلت الأشخاص يشاهدون المباني وكأنها تتحرك.

الصدمة والذهول والصدمة هي المشاعر التي سيطرت على الجميع في المغرب منذ الهزات الأولى للزلزال، تزامناً مع أصوات صراخ الأطفال، الذين قضوا ليلة صعبة للغاية، وتم قطع الكهرباء وشبكة الهواتف.