«المشروعات المتوسطة» بجمعية رجال الأعمال: مصر بوابة الاستثمار للقارة الأفريقية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة أمام قمة العشرين، في العاصمة الهندية اليوم السبت، تضمنت التأكيد على ما أعلنته مصر في السابق، على هامش مؤتمر شرم الشيخ، بتدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما اتخذته الدولة المصرية من خطوات حتى تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، عبر استضافتها مقر منتدى غاز شرق المتوسط.

السواح: مشاركة الرئيس بقمة العشرين أكسب مصر أهمية كبرى

تقول الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بمدينة نيودلهي الهندية أكسب أهمية كبرى لمصر على المستوي الاقتصادي والسياسي.

وأضافت «السواح»، خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، أن حضور مصر لتلك القمة يأتي من أجل الترويح للكثير من الفرص العالمية الاستثمارية والتجارية التي توفرها مصر لشركائها من دول العالم، ذلك لأن موقع مصر الفيرد جعل منها قوة نافذه بداخل الدول الأفريقية خاصة، ما جعل منها بوابة قوية للاستثمار.

وأوضحت أن حضور مصر للقمة الحالية جاء متزامنا مع انضمام مصر لثان أكبر مجموعة اقتصادية وهي «البريكس»، حيث أن ترأس الهند للقمة جاء من أجل خدمه المصالح المشتركة للبلدين، ما سيكون له عظيم الأثر على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة لما يتمتع به الدولتين من علاقات دبلوماسية وتاريخية، وإمكانيات اقتصادية كبرى.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يركز علي تعزيز الجهود الدولية من أجل تيسير دمج الدول النامية فى الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، الأمر الذي يوفر الفرص والمزايا المتبادلة التي تساهم في جذب الاستثمارات، ولتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية تجاه جميع الأطراف.