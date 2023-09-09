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أمين «اقتصادية حماة الوطن»: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

كتب:

محمد أباظة
06:00 م | السبت 09 سبتمبر 2023
أرشيفية

أرشيفية

قال المهندس أحمد تيسير، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن تأييدنا لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يعبِّر بصدق عما قام به لمصر والمصريين خلال السنوات الماضية وما زال يقوم من أجل وطن يستحق منا أن نضحي بكل غالٍ ونفيس لينعم بالأمن والاستقرار لنجني ثمار التنمية.

إعادة بناء مصر

وأشار تيسير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد بناء مصر الحديثة من جديدة في مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وتحقق في مصر مشروعات لم يكن لها أن تتم ولو بعد 10 سنين، ولكن دأب الرئيس السيسي وتوجيهاته ومتابعته الدقيقة جعلتنا نشاهد العاصة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها وكذلك حقول الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط وصناعات ومصانع لم تكن تنشأ إلا بجهود الدولة المخلصة.

الاستقرار في مصر

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الاستقرار لمحيط مصر الإقليمي، ما انعكس على استقرار مصر داخليا وخارجيا وتأمين حدود الدولة من كل المخاطر وأصبحت مصر تحظى بعلاقات متميزة عالميا جعلتها تنضم لتحالف البريكس واتفاقية التجارة الأفريقية الحرة والعديد من الاتفاقيات التي فتحت الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد القطاع الاقتصادي نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري، حيث حقق طفرة تنموية كبيرة خلال سنوات حكمة، وكان ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد المصري، رغم كل الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف أن المشروعات القومية التي تمثلت في إنشاء 3 محطات توليد كهرباء ومحور تنمية قناة السويس الجديدة وإنشاء محطة الضبعه النووية وإطلاق قمر صناعي وزيادة نصيب المواطن من الدعم حيث بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز الدعم 72 مليون مواطن إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

ودعا أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أبناء مصر وجموع المصريين إلى الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورد كيد الكائدين إلى نحورهم والاستمرار في بناء مصر الحديثة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.