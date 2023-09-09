«البتاو» خبز الفلاحين تصنعه سيدات الريف.. طعم وجمال وأصالة (صور)

بعدسة المصور المصري «كريم عصام»، يطلق العنان لكاميراته ليبين جمال أجواء كفر الخضرة الباجور بمحافظة المنوفية، فضلًا عن تصويره للمرأة المصرية الفلاحة الكادحة وخبز عيش البتاو، إذ أنه يرى أن الصورة مثال لتسجيل الأحداث والملامح الجميلة واستحضارًا اللحظات الحياتية المختلفة.

ملامح ريفية مصرية

في كفر الخضرة الباجور بمحافظة المنوفية، كانت الصور التي تبين جمال الأجواء، بملامح مصرية من الطراز الأول، لمرأة ريفية قوية تجلس بجوار الفرن تخبز العيش البتاو، ليضرب بها المثل في القدرة على تحمل المسؤولية، وتعبيره عنها للفلاح كعنوانًا للقوة والمثابرة والصلابة.

لحظات من الجمال والأصالة

صورة المرأة تفصح لحظات عزيزة من الجمال والأصالة، احترفت السيدة فيها خبز العيش، منتمية لقوة روحية هائلة تتقن فيها عملها بحُب: «وأنا ماشي في المنوفية في كفر الخضرة الباجور، قابلت السيدة البسيطة، والتقطت لها صور وهي منهمكة في الخبز، حسيت أنها دليل على تعب المرأة المصرية في بيتها، وتوثيق لمعلم من معالم المنوفية الأصيلة»، للمزيد من التفاصيل حول القصة، اضغط هنــــــــــــــــــــــــا.