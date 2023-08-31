بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، يقدم البنك العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه، وخاصةً المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، بمناسبة «عيد الفلاح»، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2023.

وأكد بنك مصر، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار أهمية تحقيق الشمول المالي، الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

مزايا وعروض مجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة عيد الفلاح، ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولى عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية (BM Wallet) وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما يقدم البنك العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى، منها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً «ميزة»، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات الشباب مجاناً، وذلك للعملاء من سن 16 إلى 21 عاماً، دون اشتراط موافقة ولى الأمر، مع إصدار بطاقة الخصم الفوري (BM card) مجاناً، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 إلى 35 عاماً، مع إصدار بطاقة الخصم الفوري (GO card) مجاناً.

وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك، والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك، على أن يتواجد موظفو البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى الجمهورية، ومنها الجامعات والمدارس والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والمولات التجارية وغيرها، خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

حملات دعم الشمول المالي

ولفت بنك مصر إلى أنه يحرص على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة، من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة «رواد النيل»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ويسعى بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة من غير المتعاملين مع البنوك، سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.