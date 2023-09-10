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«الأزهر للفتوى» يكشف فضائل عمل الفلاح في الإسلام.. «رسالة عظيمة»

كتب:

رؤى ممدوح
08:14 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الفلاح

الفلاح

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن نظرة الإسلام للفلاح، والثواب العظيم الذي أعده له، لما في الزراعة من تعمير ونفع وإحسان لجميع الكائنات.

فضل الفلاحة في الإسلام

وأوضح مركز الأزهر أنّ للفلاح أجر على قدر التعب، وهو كما يلي:

- يهون تعب الفلاحة بما يحصله بها المسلم من أجر، لا لكفاية نفسه وأهل بيته بعمل يده فحسب، بل لمساهمته في كفاية مجتمعه بتحقيق الأمن الغذائي، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده».

- عمل الفلاح طاعة وصدقة، إذ إنّ عمل الفلاح من الأعمال التي يعم نفعها الكون والكائنات ويكتب له بها أجر الصدقات، قال رسول الله: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة».

- اعتبر الإسلام زراعة الأرض من تعمير الكون ونفع الخلق وحين استثمار النعم، وجعلها من دلائل الإيجابية والعبودية، وذلك لحديث النبي: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل».

 

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