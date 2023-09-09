تفاصيل خطة «التعليم» للقضاء على الدروس الخصوصية.. معاقبة المدرسين المخالفين

اتخذت وزارة التربية والتعليم، أولى خطواتها الحاسمة والرسمية، في تنفيذ خطة القضاء على الدروس الخصوصية، وذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادات الوزارة نهاية الأسبوع الماضي؛ لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

قرارات جريئة لبدء خطة مكافحة الدروس الخصوصية

وأعلن «حجازي» عن عزم الوزارة الجاد في بدء خطة مكافحة الدروس الخصوصية، كخطوة تمهيدية للقضاء عليها نهائيا، إذ وجه الوزير، بضرورة مكافحة الدروس الخصوصية، والتشديد على اتخاذ كافة الوسائل الحاسمة والصارمة، وبذل كافة الجهود لمحاربتها استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأكد الوزير خلال الاجتماع بقيادات الوزارة، أن خطة القضاء على الدروس الخصوصية، تبدأ باتخاذ وسائل مكافحتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، لافتا إلى أن من بين خطة مكافحة الدروس الخصوصية، معاقبة كل المخالفين خاصة المتغيبين عن المدرسة سواء من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، أو من الطلاب الذي يتغيبون لحضور الدروس الخصوصية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمين المخالفين

ومن بين تفاصيل خطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية، صدور كتاب دوري للوزارة يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق، لا سيما من اتخذوا إجازة بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة «السناتر» واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي ذات السياق، وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة والقضاء على الدروس الخصوصية، تسعى الوزارة لإيجاد البديل أمام الطلاب، ولذلك كانت توجيهات الوزير بتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية، وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا (1،2،3) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

كما وجه الوزير بضرورة الاستمرار في تخصيص فترات المشاهدة لكل مادة دراسية على منصات التعليم وقنوات مدرستنا، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

بث القنوات والمنصات التعليمية.. ومد فترة المشاهدة

وكذلك بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب، على أن ينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، فضلا عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.