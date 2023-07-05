الأول على الفنية التجارية: لا أعتمد على الدروس الخصوصية وكنت بذاكر 6 ساعات

عبر الطالب عبدالرحمن محمد محمد حسين الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم التجاري دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث تعليم وتدريب مزدوج، عن فرحته بمجموع 832 درجة بنسبة 97.88%،والحصول على المركز الأول، مشيرا إلى أنه يطمح أن يكون رجل أعمال في المستقبل.

الأول على الفني التجاري: كنت بذاكر 6 ساعات يوميا

وقال الطالب المقيم بمحافظة الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان حريصا على التفوق طوال دراسته في المراحل السابقة، وعندما حصل على الشهادة الإعدادية فضل الالتحاق بمدرسة السويدي بالعاشر من رمضان وليس الثانوي، مضيفا أنه سيلتحق بكلية التجارة، ليزيد ويصقل مهاراته العلمية، التي ستساعده على الانخراط في سوق العمل، وتحقيق رغبته في تدشين مشروع خاص به وأن يكون رجل أعمال ناجحا.

وأشار إلى أنه كان يذاكر نحو 6 ساعات يوميا، وكان يعتمد على مذاكرة دروسه أولا بأول، ولا يعتمد على الدروس الخصوصية، وكان حريصا على أداء الصلاة في أوقاتها.

جهود الطلاب الأوائل في مختلف المراحل الدراسية

وكان محافظ الشرقية قد أشاد بجهود الطلاب الأوائل في مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم وكذلك مديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد على استمرار تقديم كافة الدعم اللازم لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.