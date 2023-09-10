افتتاح معرض «أهلا مدارس» في كفر الشيخ.. تخفيضات تصل لـ30%

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل معارض «أهلا مدارس» في كفر الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ

كما افتتح معرض «أهلا مدارس» بجوار مديرية التربية والتعليم في مدينة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ30% على الزي المدرسي والحقائب المدرسية والأحذية ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان.

افتتاح عدد من المعارض قريبا

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدة معارض في مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.