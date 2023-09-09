«أوقاف كفر الشيخ» تنظم ندوتين عن أحكام التعامل مع الفضاء الإلكتروني

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «أحكام وآداب التعامل مع الفضاء الإلكتروني»، اليوم السبت، ضمن 48 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 48 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية السبت من كل أسبوع، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، وسيتم تنظيم ندوتين بعدد من مساجد كفر الشيخ اليوم السبت تحت عنوان «أحكام وآداب التعامل مع الفضاء الإلكتروني»، بمساجد «المدينة المنورة بمركز دسوق، والنصر الملك بمدينة كفر الشيخ».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.