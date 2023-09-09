الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ 2023

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بكليات ومعاهد الجامعة والتي تبلغ 21 كلية ومعهدا، وذلك للعام الجامعي 2023 - 2024، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ووفقاً لما حدّدته الجامعة فإنّ الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ كالتالي:

1- أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2 - شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 3 صور منها.

3- عدد 6 صور شخصية 4×6.

4- عدد 3 صورة للبطاقة الشخصية للطالب وصورة بطاقة لولى الأمر.

5- بطاقة الترشيح للكلية + 3 صور منها.

6- دفع المصروفات إلكترونياً على موقع منظومة الدفع الإلكتروني جامعة كفر الشيخ من هنا وطباعة الإيصال وتسليمه والاحتفاظ بصور مع الطالب لإيصال الدفع..

7- التسجيل على موقع الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ وطباعة الاستمارة والالتزام بميعاد الكشف الطبي المطبوع من الموقع من هنا

8- إحضار 2 جند و 6 جند من القسم التابع له الطالب خاص بالطلاب الذكور فقط.

9- طباعة استمارة التربية العسكرية «خاص بالطلاب الذكور فقط» وإمضائها من مكتب التربية العسكرية بالجامعة من هنا.

ما هي جامعة كفر الشيخ؟

جدير بالذكر، أنّ جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهدا.