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حظك اليوم برج الجدي الأحد 10-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:11 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بالاستقلالية ولا يتركون مجالا للتحكم فيهم، لكن من سلبياته الشك وعدم الثقة، لذا فهو من الشخصيات الانطوائية ويحب العزلة وتغلب على شخصيته الملل والروتين، والمرأة في برج الجدي صاحبة ذوق رفيع تعرف كيف تختار ملابسها، وهو ما يدفع الآخرين للاستعانة برأيها، وهي واقعية ترفض تصديق أحلامها الوردية وتنظر إلى الحياة بالواقع أكثر من التفاؤل.

ومن خلال التقرير التالي نوضح حظك اليوم برج الجدي الأحد 10-9-2023 على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق الموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك برج الجدي بوضع خطة جيدة للمناقشة مع زملائك، للاستفادة من الآراء.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي حاول أن تداوم على تقديم الدعم لبعض أفراد الأسرة، والحد من الدخول في حياة شريك حياتك بدون علمه.

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بقلم صفية النجار