رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 حظك اليوم برج الدلو الأحد 10-9-2023 على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي

كتب:

صفية النجار
12:10 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
حظك اليوم الدلو

حظك اليوم الدلو

يتميز مولود برج الدلو بشخصيته المألوفة وكثرة الأصدقاء حول، فهو يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، والمرأة في برج الدلو متحررة منطلقة متحمسة وحذرة في آن واحد، محبة للظهور بمظهر سيدة المجتمع تكره القيود بقوانين المجتمع وتعمل وفق قناعاتها وتملك قدرة التكيف مع كل الناس وتهوى تحليل الشخصيات.

ومن خلال التقرير التالي نوضح حظك اليوم برج الدلو الأحد 10-9-2023 على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق الموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك برج الدلو بعدم التردد في إبداء الاقتراحات والأفكار المبتكرة، وسيكون لديك بعض الخيارات منها الانتقال إلى الخارج.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي قد تحتاج إلى استكشاف أخطاء كل مشكلة متعلقة بالعلاقة وإصلاحها قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.. ركز في عملك

حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب الحجج في الاجتماعات

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي.. مديرك يشعر بالرضا عنك

حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.. ابتعد عن الجدل في العمل

حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب التسرع في قراراتك

حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب الدخول في صراعات
بقلم صفية النجار