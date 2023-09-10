رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 حظك اليوم برج الحوت الأحد 10-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:11 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز برج الحوت بالإحساس المرهف ومنفتحون على العالم وهم أصحاب حظ كبير، لكنهم على الجانب الآخر فهم ضعيفي الإرادة ويهربون من المسؤولية وعدم مقاومة الرأي العام، ولا يمتلكون المثابرة أو النظام والمواظبة، وتتميز امرأة برج الحوت بنظرات عميقة وهادفة وهي رقيقة مسالمة، تتميّز بالرومانسية والحنان والدبلوماسية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد 10-9-2023، وفقا للموقع الخاص بـ علم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك برج الحوت بعدم التكاسل عن تحقيق حلمك حتى لا تتراجع للخلف مرة أخرى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

عليك أن تقترب من شريك حياتك أكثر وتحسن علاقتك به.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.. ركز في عملك

حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب الحجج في الاجتماعات

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي.. مديرك يشعر بالرضا عنك

حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.. ابتعد عن الجدل في العمل

حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب التسرع في قراراتك

حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب الدخول في صراعات

حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.. كن منضبطا في الإنفاق
بقلم صفية النجار