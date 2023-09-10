هل يقع نيمار في موقف حرج مع الهلال بسبب الإصابة؟.. صورة تثير ذعر الجماهير

لم يكتب للبرازيلي نيمار ارتداء قميص الهلال السعودي، منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الأخير، بسبب الإصابة التي لاحقته بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، ليغيب عن الجولات الأربعة الأولى في الدوري السعودي.

رعب في الهلال بسبب أنباء إصابة نيمار مجددًا

نيمار بعد التعافي من إصابته التي ألمت به بمجرد وصوله إلى السعودية، انضم إلى معسكر منتخب البرازيل، وتألق رفقة راقصو السامبا بشكل لافت، قبل انتشار صورة له، أثارت الجدل والغموض حول تعرضه لإصابة، ومدى جاهزيته لخوض المباراة المقبلة مع الهلال أمام الرياض، لاستكمال مسيرة انتصارات فريقه، الذي اختتمه بالانتصار في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

نيمار ظهر عقب مباراة البرازيل وبوليفيا التي حسمها منتخب بلاده بخماسية لهدف، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، بأكياس من الثلج في قدميه، الأمر الذي أثار الذعر بين جماهير الهلال السعودي، التي تنتظر عودته من رحلته مع منتخب بلاده، من أجل تسجيل الظهور الأول بالقميص الأزرق.

ثامر الشهراني طبيب العلاج الطبيعي في الهلال، أشار إلى أن ما يضعه نيمار على قدمه، ما هو إلا أكياس من الثلج، من أجل الاستشفاء من الجهد الكبير الذي بذله أثناء المشاركة في مباراة البرازيل وبوليفيا، وأنه لا يعاني من أي إصابات مثلما تردد في الساعات القليلة الماضية، مع انتشار الصورة.

نيمار خلال مباراته مع البرازيل، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سجل الهدف رقم 78 في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، ليحقق رقم قياسي جديد، ويتخطى بذلك رقم الأسطورة الخالدة بيليه مع راقصي السامبا، ويصبح بذلك الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.