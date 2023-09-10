شريف خير الله يشكر نقيب الممثلين: كان في ظهري بعد الحادث

شكر الفنان شريف خير الله، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بعدما تواصل معه هاتفيًا فور علمه بتعرضه لحادث سير مفاجئ على الطريق الدائري.

شريف خير الله يتعرض لحادث سير

وكتب شريف خير الله عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «الحقيقة مكالمة من د.أشرف زكي للاطمئنان عليَّ أشعرني إن دائمًا النقابة والنقيب ظهر لكل فناني مصر».

كان الفنان شريف خير الله أعلن نجاته من حادث سير، وكتب شريف خير الله: «الحمد لله ربنا كريم نجاني من حادث على طريق المحور.. فجأة عربية لفت حولين نفسها وكان بيني وبينها أقل من متر».

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور وأصدقائه بالوسط الفني للاطمئنان على حالته الصحية.

آخر أعمال الفنان شريف خير الله

ويعتبر الفنان شريف خير الله من الفنانين الذين قدّموا عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المهمة منها أفلام «كلاشنكوف، وحاحا وتفاحة، وحياة قلبي وأفراحه»، كما قدّم العديد من المسلسلات منها «الدخول في الممنوع، وأهل الهوى، والنار والطين، والخفافيش» وغيرها.