وزيرة الهجرة تهنئ أول مصرية تحصل على لقب مدعي عام في بريطانيا

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة جيهان الحسيني، لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب المهم.

أول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب المهم

وأكدت وزيرة الهجرة تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير، حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهم عاليا.

وعبرت سيادتها عن امتنانها لما حققته الدكتورة جيهان الحسيني من سلسلة نجاحات حتى وصلت لهذه المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد أن لها بصمات مؤثرة في تلك المجتمعات.

تسليط الضوء على قوة المرأة وريادتها

جيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماجستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.