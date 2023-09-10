طريقة المشاركة في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المرحلة الثانية

أعلن مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية ادارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأحد، بدء التسجيل في المرحلة الثانية من مبادرة لدعم ومساعدة السيدات «مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة - دعم ريادة الأعمال».

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة - دعم ريادة الأعمال، على هذا النحو:

مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة - دعم ريادة الأعمال

- يشمل التدريب توجيه مخصص لاحتياجات مشروعك مثل التسويق الإلكتروني وحواضن ومسرعات الأعمال، ومصادر التمويل المختلفة وكيفية تحقيق الأرباح وقيادة المرأة في ريادة الأعمال والمعرفة المالية.

- يهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال المصري.

- تنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة و مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات وبدعم من حكومة كندا.

- يتضمن المشروع تدريبات افتراضية باللغة العربية؛ لرفع مهارات 600 رائدة أعمال.

- يشترط أن تكوني رائدة أعمال.

- يشترط أن يكون لديكي مشروع قائم لمدة سنة على الأقل.

- يشترط أن تكوني من سكان المحافظات التالية: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنيا، بني سويف أو الفيوم.

- يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- يجب على المشتركات أن يكون لديهن إنترنت طوال مدة البرنامج.

- التسجيل الآن للتدريب المجاني من خلال الرابط التالي: https://lnkd.in/dnApJtcW.