في ذكرى وفاة «بلبل المنصورة».. حكاية فيلم وحيد ظهر به خلال مسيرته الفنية

مسيرة فنية كبيرة بدأت بهروب من المدرسة من أجل ممارسة هواية اللحن والغناء، صادفت في أن يختاره والده مع الوقت نجم فرقته ويطلق عليه الجميع «بلبل المنصورة»؛ إنه الفنان والموسيقار العربي رياض السنباطي، الذي قدم باقة كبيرة من الأغاني والألحان التي كان لكوكب الشرق نصيب منها، ويحل اليوم ذكرى رحيله كونه توفي في 10 سبتمبر.

محطات وجوائز وتجارب قدمها الموسيقار رياض السنباطي، الذي تفرد بتلحين القصيدة العربية، خلال مسيرته الفنية والغنائية ولعل من بينها تجربة مشاركته في عالم السينما بعمل فني وحيد مع الفنانة تحية كاريوكا، وهو فيلم «حبيب قلبي»، وخلالها قدم أيضا مجموعة من أغانيه المميزة.

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