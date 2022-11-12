«أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الموسيقار رياض السنباطي في ليلة ساهرة

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، احتفالًا بذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي.

وقدم الكورال مع الفرقة الموسيقية في الفاصل الأول أغنية «بلد الرجالة» للملحن السكندري الراحل إبراهيم عبدالشفيع، تخليدًا له، حيث وافته المنية قبل أيام قليلة، ثم قدمت الفرقة باقة مختارة من أعماله الموسيقار الراحل بالإضافة إلى بعض المنوعات الغنائية لملحنين مصر والوطن العربي، منها موسيقى «لونجا رياض» أداء الفرقة الموسيقية، و«على فكرة أزيهم، وعلى رمش عيونها» أداء الفنان إسلام الرملي، و«الشوق والحب، ومين قالك تسكن في حارتنا»، أداء الفنانة شمس إبراهيم، و«راحت ليالي، وشفت حبيب»، أداء الفنان محمد حسن، و«متولي، ووحشتني، وبتخاصمني حبة»، أداء الفنانة شروق، و«إله الكون، وكل ده أداء» الفنان أيمن مصطفى، وميدلي منوعات لرياض السنباطي، أداء الفنانة مروة حمدي، واختتمت الفرقة الحفل بأغنية أم كلثوم «طوف وشوف»، وسط تفاعل من الجمهور بحسب بيان دار أوبرا الإسكندرية.

عدد أعمال رياض السنباطي

وبلغت عدد مؤلفات الموسيقار رياض السنباطي 534 عملًا، وتعاون عبر مسيرته الفنية مع 120 شاعرًا، وقدم للسينما فيلم واحد في عام 1952، أمام هدى سلطان ولكنه لم يكرر التجربة.

المطربين التي تعاون معهم «السنباطي»

وتعاون «السنباطي» مع عدد كبير من المطربين منهم محمد عبد المطلب، وأم كلثوم، وهدى سلطان، ووردة، وفايزة أحمد، وميادة الحناوي، وسميرة سعيد، ونجاة، وعزيزة جلال التي لحن لها العديد من الأغاني العاطفية كان آخرها قصيدة بعنوان «من أنا» وكانت هي آخر فنانة يقدم لها ألحانه، وقدم أعمال متعددة في الأوبرا العربية والسينما والقصائد وغيرهم.

وقدم حوالي 38 مؤلفة موسيقية، وتعاون خلال مسيرته ما يزيد عن 120 شاعر، والسنباطي أحد أبرز الموسيقيين العربي، واشتهر بتفرده خلال القصيدة العربي، وتوفي في 10 سبتمبر 1981.