جمال رائف: مصر أصبحت شريكا أساسيا في التعاون الإقليمي لمجموعة العشرين

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكليل من الزهور على قبر مهاتما غاندي، له دلالة مهمة للغاية على تأكيد التواصل الحضاري الذي تسعى إليه الدولة المصرية.

زيارة الرئيس السيسي لقبر غاندي

وأضاف رائف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ هذه الزيارة ظهور بارز ونشاط مكثف ومتنوع للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشمل كل الأنشطة والمجالات.

وتابع بأنّ هذه المحطة المتعلقة بوضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر المهاتما غاندي، توضح مدى التواصل الحضاري الذي تسعى إليه الدولة المصرية وتقدير مصر للرموز الدولية، وهذا أمر في غاية الأهمية.

حضور متميز للقيادة السياسية بالقمة

وأشار إلى وجود حضور متميز للقيادة السياسية المصرية في قمة مجموعة العشرين، وهناك دعوات مستمرة لحضور مصر قمة المجموعة بعد عام 2014، مشددًا على أن مصر أصبحت شريكا أساسيا ومحوريا وركيزة أساسية في التعاون الإقليمي لمجموعة العشرين بعد عام 2014.