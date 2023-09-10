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أستاذ تمويل واستثمار: مصر أخذت خطوات مهمة في التنمية الاقتصادية

كتب:

منتصر سليمان
03:12 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر خلال السنوات الأخيرة  لم تكن تعبر عن ذاتها فقط، ولكن تعبر بشكل عام عن الوضع الإفريقي وعن التحديات والمشاكل التي تواجه القارة الإفريقية سواء فيما يتعلق بالغذاء أو التمويل، مشيرا إلى أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين، والتي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر خير من يمثل الدول الأفريقية

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر خير من يمثل الدول الإفريقية والدول النامية باعتبار أنّه خلال السنوات الأخيرة نجحت مصر في أن تخطو خطوات مهمة بما يتعلق بمسألة التنمية الاقتصادية.

التحديات التي تواجه الدول النامية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دوما ما يتطرق إلى القضايا والتحديات التي تواجه الدول النامية، ويسعى إلى الاستفادة من علاقاته الطيبة مع الشركاء من الدول الاقتصادية الكبرى سواء كان الصين أو الهند.

وتابع بأنّ مصر سعت للانضمام إلى مجموعة «بريكس» منذ سنوات، وجاءت التلبية مؤخرًا في القمة التي عقدت في جنوب إفريقيا، ومع يناير 2024 هيكون لمصر دور كبير في مجموعة بريكس.

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